В «УДАРі» заявляють, що вибори мера Єнакієво відбуваються з порушеннями

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР», низьку явку на виборчі дільниці в день виборів міського голови Єнакієво станом на 16.00 явка виборців була близько 30%) члени комісій компенсують численними порушеннями і фальсифікаціями.

Так, на дільниці № 10 ще вранці відбулося вкидання близько 20 бюлетенів в урну для голосування.

На дільниці № 8 члени комісій не дотримуються законного порядку видачі бюлетенів. Там виборчі бюлетені не лежать в повному обсязі на столах комісій - частина з них столах, частина з них - на стільцях, частина - взагалі поза увагою спостерігачів.

Крім того, 15 грудня на даній дільниці були розклеєні оголошення про зниження тарифів на комунальні послуги. Вони були підписані від імені міської адміністрації, але насправді ніякого зниження міська адміністрація проводити не планувала, пояснили в прес-службі «УДАРу».

Керівник Донецької облорганізації партії «УДАР» Єгор Фірсов назвав виборчий процес в Єнакієво «наругою над чинним законодавством України».

Як повідомляв УНІАН, в Єнакієво Донецької області кандидатами на посаду мера на позачергові вибори 16 грудня 2012 зареєстровано 5 осіб, які представляють різні політичні сили.

Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієво Сергія Рухадзе, який помер в серпні 2012 року після перенесеного інсульту.