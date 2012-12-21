Ярославський: Коли на стадіоні паслися кози - Кернесу він був не потрібен

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Forbs.

“Всі домовленості порушено. Під час реконструкції мені обіцяли багато чого, уклали договір, і я інвестував гроші”, - сказав О.Ярославський.

Водночас, за його словами, які саме положення порушені – цим мають займатися юристи. “Але скажіть мені, чи буде приватний інвестор вкладати гроші там, де його просто грабують? Я не здивуюся, якщо завтра у мене намагатимуться забрати аеропорт чи готель”, - сказав він.

О.Ярославський запевнив, що надалі постарається якомога менше інвестувати. “У Харкові я гроші вкладати точно не буду, а там - життя покаже. Коли стадіон стояв у розвалинах, коли по ньому плавали качки і ходили корови і кози, Кернесу він був не потрібний. А коли стадіон перетворився на квітучий сад – він відразу знадобився міській владі”, - сказав бізнесмен.

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Він підтвердив, що між ним і мером Харкова Геннадієм Кернесом є особисті конфлікти. “Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня”, - наголосив він. При цьому О.Ярославський запевнив, що не збирається залишати Україну. “Такого подарунка я нікому не зроблю”, - сказав він.

О.Ярославський нагадав, що вклав у реконструкцію стадіону «Металіст» 30 млн. дол. і ще 50 млн. дол. профінансував уряд із держбюджету. “Якби мені повернули 30 млн. дол., які я вклав, я б із задоволенням додав ще 70-80 млн. дол. і побудував новий, суто футбольний стадіон... Але, водночас, де гарантія, що якщо я побудую новий «сорокатисячник», завтра його не спробує забрати місцева влада?”, - сказав бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня ц.р. депутати Харківської міськради звернулися до голови Харківської облради Сергія Чернова з проханням передати в комунальну власність Харкова обласний спортивний комплекс «Металіст». У зверненні зазначається, що в 2007 р. міськрада передала обласній раді повноваження з управління майном стадіону. Тоді ж об'єкт почали реконструювати до Євро-2012. Харківський міський голова Г.Кернес вважає, що таке рішення не вплине на можливість футбольного клубу «Металіст» грати на стадіоні.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць було реконструйовано до Євро-2012 і офіційно відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйовано у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославского (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував в реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.