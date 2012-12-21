У ЄС планують приділяти Україні «особливу увагу» з літа наступного року

Про це йшлося сьогодні на неформальній зустрічі членів Комітету у європейських справах Сейму Литви і членів Європарламенту від Литви. У зустрічі також взяв участь посол України в Литві Валерій Жовтенко, повідомляється в прес-релізі Комітету у європейських справах Сейму Литви.

На зустрічі також наголошувалося, що головування Литви в Європейській Раді в другому півріччі 2013 року «має бути амбітним і концентруватися перш за все на загальних справах Європи, а не на місцевих справах Литви, і його результати повинні мати неминущу цінність».

Як повідомляється в прес-релізі, європарламентарії Вітаутас Ландсбергіс, Радвіле Моркунайте-Мікуленене і член сейму Пятрас Ауштрявічюс сказали, що під час головування Литві слід концентруватися на вирішенні гострих для всієї Європи, а не тільки для однієї Литви, питань, а також не демонструвати проблеми своєї внутрішньої політики.

«Головування – це найневідповідніший час для вирішення своїх національних проблем, але це найкращий час спостерігати за тим, як вони вирішуються на європейському рівні», - цитує європарламентарія Альгірдаса Саударгаса литовська газета «Огляд».

І європарламентарії, і члени Cейму підтримали думку про те, що особливу увагу слід приділяти Україні, з якою під час головування Литви в ЄС у Вільнюсі намічається підписати Угоду про асоційоване членство.