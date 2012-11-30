Посли країн ЄС кажуть, що скасування віз не за горами, а асоціація - вигідніша ніж МС

Так вважає Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль.

«Шлях до підписання угоди про асоціацію і дорога до впровадження нашого спільного плану і візової лібералізації не прив’язані одна до одної. Ми хочемо врешті решт забезпечити українським громадянам безвізовий спосіб прибуття до Європейського союзу. Ми маємо план дії, першу стадію майже завершено – це українське законодавство, на наступній стадії ми поговоримо про впровадження. Але було би не розумно зараз називати якісь терміни. На мою думку треба, щонайшвидше це робити та і годі, але все ж таки потрібні спільні зусилля», – заявив Вайль, пише 5 канал.

Надзвичайний І Повноважний Посол Великої Британії В Україні Саймон Сміт заявив, що підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом буде мудрішим рішенням для України, ніж приєднання до Митного союзу. Ця угода допоможе Україні реалізувати свій потенціал.

«Мені здається, що варто і важливо пам’ятати, що угода про асоціацію і програма пов’язана з цим – це дуже важлива передумова підписання самої угоди. Там є істотна програма змін, реформ, що на велике переконання європейських країн – це буде дуже добра річ для України і допоможе Україні реалізувати свій надзвичайний потенціал. Є переконання також, що якщо Україна підпише угоду про асоціацію, то це буде мудріше для українського майбутнього, ніж приєднання до Митного союзу. І цією мірою мені здається, що по багатьох столицях ЄС панує думка, що підписання цієї угоди є слушне і реалізація так само», – заявив Сміт.

Посол Республіки Польща В Україні Генрик Літвін вважає, що угода про асоціацію буде підписана тоді, коли Україна виконає певні умови, на яких наполягає ЄС.

«Тяжко передбачити всі можливі дії всіх європейських партнерів. На сьогодні виглядає, що перемагає воля підписати (угоду про асоціацію - УНІАН) за певних умов. Це значить треба продовжувати діалог, так, щоб довести до підписання. Підхід брюссельських структур, підхід багатьох країн ЄС такий: треба прямувати до підписання, але всі країни знають про відповідні умови, на яких до того можна дійти», – заявив Літвін.