Єфремов не сумнівається в депутатських повноваженнях Табалових

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, Табалови сказали йому, що були присутні в сесійній залі під час принесення присяги народного депутата і «підписали безпосередньо текст присяги».

«Ніяких юридичних підстав, щоб пред'явити їх народним депутатам, не існує», - підкреслив О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Андрій і Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», проте відмовилися вступити до її фракції. Зокрема, батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об'єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 в Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їх депутатські мандати. Така вимога пов'язана з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і тим самим порушили присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція не допустила Табалових до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання, коли депутати принесли присягу. Проте пізніше голова тимчасової президії ВР Володимир Литвин заявив, що Табалови таки принесли присягу.

Опозиція наполягає, що Табалови не є народними депутатами, оскільки не принесли присягу.