Єфремов не сумнівається в депутатських повноваженнях Табалових
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не сумнівається в депутатських повноваженнях Андрія і Олександра Табалових, які були обрані до парламенту від опозиційної партії «Батьківщина», але відмовилися увійти до її фракції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов повідомив сьогодні на брифінгу.
За його словами, Табалови сказали йому, що були присутні в сесійній залі під час принесення присяги народного депутата і «підписали безпосередньо текст присяги».
«Ніяких юридичних підстав, щоб пред'явити їх народним депутатам, не існує», - підкреслив О.Єфремов.
Як повідомляв УНІАН, Андрій і Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», проте відмовилися вступити до її фракції. Зокрема, батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об'єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 в Кіровограді.
11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їх депутатські мандати. Така вимога пов'язана з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і тим самим порушили присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.
12 грудня опозиція не допустила Табалових до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання, коли депутати принесли присягу. Проте пізніше голова тимчасової президії ВР Володимир Литвин заявив, що Табалови таки принесли присягу.
Опозиція наполягає, що Табалови не є народними депутатами, оскільки не принесли присягу.