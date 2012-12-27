Глава донецької опозиції заявляє, що виїхав з України через тиск

Про це він сам заявив у коментарі «Новости Донбасса» по Skype.

Ярошенко прокоментував журналістам чутки про те, що його виїзд за кордон пов'язаний із проведенням стосовно нього слідчих дій

«Знаєте, для мене не несподіванка вже, коли проти мене виливається всякий бруд, як на керівника об'єднаної опозиції в Донецькій області. Те, що там написано - є якась доля правди... Якщо хтось стежить сьогодні за моїм рухом, я то в Україні, то в Росії, то я в Туреччині », - розповів Ярошенко.

«Учора я перебував у Москві, сьогодні я перебуваю в Ростові. І на сьогодні те, що я був у Туреччині - це мої особисті проблеми. А те, що говорять і пише інтернет - розумієте, є чутки і є частка правди. Я вільна людина і можу пересуватися там, де я захочу. Я думаю, що влада використовує свої технології, щоб в черговий раз очорнити опозицію в Донецькій області », - зазначив голова донецької ОО.

Ярошенко вважає, що така увага до його особистості пов'язана з позиціями, які сьогодні Об'єднана опозиція займає в області.

«Якщо б ми були такі слабкі як раніше, на нас би ніхто не звертав уваги. Ви сьогодні бачите, яке відро бруду вилито на об'єднану опозицію, на тих керівників об'єднаної опозиції, які проявляють свою активну життєву позицію », - вказав він.

Так, Ярошенко розповів, що сьогодні у представників його політичної сили в Маріуполі починаються проблеми з правоохоронними органами.

«Зрозумійте мене правильно - ми не скаржимося, ми в цьому цейтноті перебуваємо вже третій рік - починаючи від президентських і місцевих виборів. Ви знаєте мою історію - я за два роки рік перебував в Україні. Та сама ситуація відбувається сьогодні, з політичних моментів влада починає включати репресивний механізм, починають тиснути на людей, щоб вони не займалися політикою », - розповів Ярошенко.

Глава донецької опозиції підкреслив, що його перебування за кордоном прямо пов'язане з його політичною активністю.

«Повірте мені - те, що я перебуваю не в Україні - у цьому є політичний підтекст, мотив... Я готовий найближчим часом бути в Україні, як тільки я обговорю всі нюанси зі своїм керівництвом. Я ні від кого не ховаюся, у мене постійно включений Skype, постійно працюють телефони. Не в моїх принципах десь ховатися, від когось тікати... Я був успішним бізнесменом, успішним головним лікарем, кандидатом медичних наук, жив як усі нормальні люди в своїй країні. Для мене Україна - це рідна країна, я буду жити в Україні і відстоювати свої права і свою позицію. Ту, яку я відстоював останні два роки », - заявив Ярошенко.

На питання про те, чи спричинить повернення Ярошенка в Україну якісь проблеми для нього з боку влади, глава донецької опозиції також відповів ствердно.

«Ви знаєте, що на мене кримінальні справи були відкриті... Проблеми у мене можуть з'явитися, вони з'явились одразу після виборів... Ми пройшли місцеві вибори і два роки нас знищували, ми пройшли парламентські вибори - і нас знову починають знищувати. У них дуже мало часу, тому що через півтора року почнеться президентська кампанія. Щоб не було сильної опозиції в Донецькій області - сьогодні відбуваються ось ці дії з боку влади », - додав він.

Ярошенко зазначив, що сьогодні він спілкується з центральним керівництвом своєї політичної сили і обговорює ситуацію, що склалася.

Опозиціонер не виключив того, що може повернутися в Україну: "Потрібен час, щоб зрозуміти що відбувається. Потрібен час, щоб продумати дії, які я, повернувшись в Україну, буду робити. Ми готуємо прес-конференцію і в Києві, ми готуємо виступ, але при цьому потрібно час щоб все зважити, щоб дії були не просто повітрям. Щоб це були дії, спрямовані на те, щоб влада одумалася і зрозуміла, що опозиція - це теж люди, опозиція повинна бути в країні ", - резюмував Ярошенко.