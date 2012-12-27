Мер пояснив провал голосування розколом у Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, за обрання новим секретарем Житомирської міськради чинного начальника управління Житомирської міськради та позафракційного депутата Світлани Пивоварової під час таємного голосування проголосувало лише 26 депутатів ради, чого при більшості у 31 голос було недостатньо.

Кандидатуру С.Пивоварової запропонував депутатам мер Житомира Володимир Дебой.

Депутати від опозиції, які запропонували меру на посаду секретаря міськради свою кандидатуру: Олега Горая (ВО «Батьківщина»), - не брали участь у голосуванні за С.Пивоварову.

Мер Житомира В.Дебой пояснив провал голосування за С.Пивоварову "розколом у фракції Партії регіонів".

Водночас, як повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції у Житомирі лідер Об`єднаної опозиції «Батьківщина» в Житомирській області Геннадій Зубко,"бажання Житомирського міського голови бачити на посту секретаря ради С.Пивоварову – це ще одна спроба повернути назад у крісло Н.Леонченко, яку у листопаді цього року депутати відправили у відставку. Мер сподівається, що Н.Леонченко виграє суд і повернеться у свій кабінет, з якого по факту вона і не виходила. Тоді С.Пивоварова без проблем звільнить для неї місце і піде далі працювати в управління житлового господарства».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада депутати Житомирської міськради відправили у відставку секретаря Житомирської міськради, члена Партії регіонів Наталію Леонченко. Розгляд цього питання ініціювали депутати від Об'єднаної опозиції, які публічно висловили на сесії претензії до роботи секретаря.