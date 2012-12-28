Аналітик: залишки київського майна підуть на латання дірок

Як передає кореспондент УНІАН, про це аналітик ГО «Корпорація стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко сказав на прес-конференції в Києві, даючи прогноз, чого очікувати киянам в наступному році.

Він нагадав, що столиця в 2013 р. має перерахувати в держбюджет 8,4 млрд. грн., при тому, що проект бюджету Києва передбачає доходи столиці на рівні 18 млрд. грн.

«У 2013 році нас очікує посилення адміністративного і фіскального тиску на малий і середній бізнес. Ми це бачимо по тому, що Київрада не спромоглася, не забажала в порядок денний своєї останньої в цьому році сесії внести рішення про впорядкування роботи кіосків та інших МАФів. Ми будемо спостерігати подальші спроби приватизувати залишки ліквідного київського майна - просто на затикання дірок в бюджеті. І така приватизація не сприятиме інвестиціям в міське господарство, це буде приватизація проїдання», - зазначив К.Матвієнко.

Він також прогнозує «роздування штату КМДА», бо будуть виникати нові підрозділи, потрібні для адміністрування, що, відповідно, призведе до погіршення якості управлінських рішень.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет на 2013 рік, внесений урядом.

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Того ж дня голова КМДА Олександр Попов зробив заяву «з приводу замаху на права киян у діях уряду і Верховної Ради України 6-го скликання».

В ній зазначалось, що розроблений урядом і затверджений народними депутатами державний бюджет України 2013 року не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормальної життєдіяльності столиці.

Зокрема, заявив О.Попов, спосіб, у який формувався і затверджувався державний бюджет, виключив участь місцевої влади у розробленні і навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

За словами О.Попова, запланований урядом прихований дефіцит бюджету столиці унеможливлює регулярність виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Крім того, кошти для муніципальної допомоги інвалідам і пенсіонерам, а також для надбавок до зарплат вчителям, медикам та іншим соціальним працівникам взагалі не передбачені.

20 грудня О.Попов закликав депутатів Київради не голосувати за проект бюджету столиці на наступний рік. Депутати взяли проект документу лише до розгляду і направили звернення керівництву країни з проханням відновити норми Бюджетного кодексу України, які діяли до 1 січня 2011 року, стосовно зарахування до бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб у повному обсязі та спрямування перевищення доходів над видатками на виконання містом Києвом столичних функцій.

Між тим О.Попов заявив, що Київ планує частково зменшити дефіцит бюджету 2013 року за рахунок продажу та оренди землі.