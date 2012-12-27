Попов доповів Азарову про загрози, що нависли над Києвом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, так М.Азаров, реагуючи на звернення голови КМДА Олександра Попова до прем’єр-міністра та уряду, доручив підготувати пропозиції, аби за підсумками першого кварталу внести зміни у державний бюджет.

О.Попов на засіданні Кабінету міністрів доповів про загрозу для сталого функціонування міста, яка склалася внаслідок прийняття несправедливого державного бюджету на наступний рік. Голова КМДА наголосив, що передбачених у держбюджеті коштів не вистачить навіть на зарплати лікарям, освітянам і комунальникам, не кажучи вже про розвиток інфраструктури міста.

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«Цього року дефіцит міського бюджету склав 1 мільярд 700 тисяч гривень. Цю цифру підтвердила перевірка Державної фінансової інспекції. Водночас, грошей, передбачених у бюджеті наступного року, столиці вистачить лише до серпня. Коли Київ отримав контрольні цифри після затвердження бюджету країни, стало зрозуміло, що прихований дефіцит складає майже 4 мільярди гривень. А це ставить під загрозу перспективи стабільного фінансування бюджетної сфери та загрожує життєдіяльності міста», – наголосив О.Попов.

Як нагадали у прес-службі КМДА, депутати Київради не ухвалили бюджет міста на 2013 рік, оскільки він не відповідає інтересам киян. Проект бюджету Київрада прийняла до розгляду, але принаймні перший квартал 2013 року столиця житиме за принципом 1/12 від бюджету-2012.

Столична влада звернулася до Президента України Віктора Януковича, Кабміну та Верховної Ради з проханням розробити та затвердити зміни бюджету-2013.