Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС

Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений в 2010 році.

На сьогоднішній день в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріату Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.