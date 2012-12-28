Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС

10:59, 28 грудня 2012
Політика
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Кабінет міністрів сформував департамент з питань асоціації та інтеграції до Євросоюзу в структурі Секретаріату Кабміну.

Кабмін створив новий департамент

Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.

Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений в 2010 році.

На сьогоднішній день в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріату Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.

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