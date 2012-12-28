Кабмін створив департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС
10:59, 28 грудня 2012Політика
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Кабінет міністрів сформував департамент з питань асоціації та інтеграції до Євросоюзу в структурі Секретаріату Кабміну.
Кабмін створив новий департамент
Про це сказано в постанові уряду, розміщеній на його офіційному сайті.
Як сказано в повідомленні, одночасно Кабмін ліквідував департамент європейської інтеграції, створений в 2010 році.
На сьогоднішній день в структурі Секретаріату Кабміну працює 9 департаментів і 6 профільних управлінь. Положення про Секретаріату Кабміну було затверджено в серпні 2009 року.
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