Соціолог: Янукович сьогодні програв би президентські вибори єдиному опозиціонеру

Так директор фонду ”Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна прокоментувала на своїй сторінці у Facebook оприлюднені раніше результати соціологічного опитування.

“Янукович від влади один, а опозиціонерів аж четверо - Тимошенко, Кличко, Яценюк, Тягнибок, і у сумі вони набирають 36%, а у Януковича - 22%. Тобто реальний висновок з цих даних: у разі проведення чесних виборів зараз пролетів би Янукович у другому турі, точно - пролетів би”, - зауважила соціолог.

“Так само як опозиція сумарно перемогла за партійними списками, так само у другому турі кандидат від опозиції (навіть неважливо - єдиний чи той, хто вийде у другий тур, аби не чубилися між собою) з великою вірогідністю (принаймні зараз) переміг би Януковича”, - написала І.Бекешкіна.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня фонд “Демократичні ініціативи” оприлюднив результати проведеного разом із соціологічною службою Центру Разумкова дослідження.

Згідно з даними опитування, у разі проведення дострокових виборів Президента України до другого туру точно вийшов би В.Янукович, а від опозиції - або Юлія Тимошенко, або Віталій Кличко, або Арсеній Яценюк.

За умови, якщо у президентських виборах бере участь Ю.Тимошенко, то в першому турі найбільше б голосів набрав В.Янукович (22,9%), а далі йдуть: Ю.Тимошенко (13,1%), В.Кличко (11,7%), А.Яценюк (7,7%), Петро Симоненко (6,2%), Олег Тягнибок (5,2%).

У випадку, якщо б Ю.Тимошенко не брала участь у виборах, то за В.Януковича проголосувало б 22,7%, за А.Яценюка - 14%, за В.Кличка - 13,1%, за О.Тягнибока - 6,5%, П.Симоненка - 6%.