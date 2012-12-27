Якби в Україні відбулися дострокові президентські вибори (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, яке проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року.

За умови, якщо у президентських виборах бере участь Ю.Тимошенко, то в першому турі найбільше б голосів набрав В.Янукович (22,9%), а далі в опитуванні йдуть: Ю.Тимошенко (13,1%), В.Кличко (11,7%), А.Яценюк (7,7%), Петро Симоненко (6,2%), Олег Тягнибок (5,2%).

При цьому 11,5% опитаних сказали, що участі у виборах не братимуть. Не змогли відповісти на запитання, за кого б вони проголосували в разі дострокових президентських виборів, 18,2%.

У випадку, якщо б Ю.Тимошенко не брала участь у виборах, то за В.Януковича проголосувало б 22,7%, за А.Яценюка - 14%, за В.Кличка - 13,1%, за О.Тягнибока - 6,5%, П.Симоненка - 6%. У виборах не брали б участі 12,1% опитаних, а не змогли відповісти на дане запитання 21,1%.

*** Опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.