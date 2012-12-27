Якби в Україні відбулися дострокові президентські вибори (опитування)
У разі проведення дострокових виборів Президента України до другого туру точно вийшов би Віктор Янукович, а від опозиції - або Юлія Тимошенко, або Віталій Кличко, або Арсеній Яценюк.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, яке проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року.
За умови, якщо у президентських виборах бере участь Ю.Тимошенко, то в першому турі найбільше б голосів набрав В.Янукович (22,9%), а далі в опитуванні йдуть: Ю.Тимошенко (13,1%), В.Кличко (11,7%), А.Яценюк (7,7%), Петро Симоненко (6,2%), Олег Тягнибок (5,2%).
При цьому 11,5% опитаних сказали, що участі у виборах не братимуть. Не змогли відповісти на запитання, за кого б вони проголосували в разі дострокових президентських виборів, 18,2%.
У випадку, якщо б Ю.Тимошенко не брала участь у виборах, то за В.Януковича проголосувало б 22,7%, за А.Яценюка - 14%, за В.Кличка - 13,1%, за О.Тягнибока - 6,5%, П.Симоненка - 6%. У виборах не брали б участі 12,1% опитаних, а не змогли відповісти на дане запитання 21,1%.
*** Опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.