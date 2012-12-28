Президент Азербайджану помилував політв'язнів
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про помилування 79 ув’язнених, багато з яких були визнані Радою Європи політичними в’язнями.
Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційному сайті Президента Азербайджану.
Розпорядження підписане на підставі розгляду звернень про помилування, адресованих Президентові Азербайджанської Республіки рядом засуджених осіб, членами їх сімей, уповноваженим з прав людини, правозахисними організаціями, враховуючи особу, стан здоров'я, сімейний стан засуджених, їх поведінку в період відбування покарання, а також на підставі принципів гуманізму.
У розпорядженні, що набуло чинності 26 грудня, перелічені прізвища всіх 79 в’язнів.
Тим часом, як повідомляють азербайджанські ЗМІ, у в'язницях залишається ще кілька десятків опозиціонерів.
Азербайджанський уряд продовжує заперечувати, що в країні є політв'язні.