Вирок Пукачу зачитають на відкритому засіданні

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні після судового засідання повідомив прокурор Володимир Шилов.

“Це буде в приміщенні на першому поверсі на відкритому засіданні, щоб ви могли почути, що буде відбуватися”, - сказав В.Шилов.

При цьому він зауважив, що сьогодні під час дебатів та під час виголошення О.Пукачем останнього слова можна було вкотре переконатися, що державне обвинувачення правомірно просило суд призначити підсудному міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

“Ніякого каяття у виступах Пукача, на жаль, не було”, - сказав В.Шилов.

За словами прокурора, при цьому О.Пукач вкотре намагався переконати суд, що вбивство було випадковим, але при цьому заявляв, що воно було скоєне на замовлення.

Також прокурор зазначив, що якщо судовому слідству О.Пукач називав прізвища осіб, від яких він нібито отримував накази, то сьогодні він не назвав прізвищ.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.