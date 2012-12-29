Лутковська: Справа Луценка не є найактуальнішою для України

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо «Свобода».

Водночас, коментуючи рішення Європейського суду з прав людини, який визнав незаконним арешт Юрія Луценка, вона зазначила, що якраз проблема незаконного взяття та тримання під вартою є серйозною проблемою.

«Проблема тримання особи під вартою і з обґрунтуванням цього тримання має бути вирішена із ухваленням нового Кримінального процесуального кодексу. Тому говорити зараз про те, що саме справа Луценка є найбільш актуальною для України, я не можу», – зазначає В.Лутковська.

Також вона зазначила, що не вважає налагодження добрих взаємин із опозицією серед своїх пріоритетів, а натомість наголосила на аполітичності своєї діяльності.

Раніше захисники колишнього міністра внутрішніх справ заявляли, що оскаржуватимуть рішення Менського районного суду Чернігівської області, який відмовився звільнити Ю.Луценка з ув’язнення за станом здоров’я. Аргументи захисників Ю.Луценка полягали в тому, що, за законом, суд може звільнити ув’язненого, якщо він має певні важкі хвороби. Щонайменше три з них, казали адвокати, виявили в Ю.Луценка: цироз печінки, портальна гіпертензія і гепатит.