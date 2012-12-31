ОПОРА проаналізувала законотворчу активність у ВР: Свобода поки пасе задніх

Народні депутати Верховної Ради України сьомого скликання упродовж майже трьох тижнів роботи зареєстрували 196 законопроектів.

Про це йдеться у складеному Громадянською мережею ОПОРА рейтингу, який є першим підсумком роботи новообраних депутатів напередодні нового 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі мережі.

Так, найбільше законопроектів напрацювали представники фракції ВО «Батьківщина» (80, або 41% від їх загальної кількості).

Певним лідером законотворчості також є КПУ, у якої на кожного члена фракції в середньому припадає найбільше проектів (1,1 на одного депутата).

Найбільш пасивними поки що залишаються представники ВО «Свобода». Не враховуючи кооперацію «свободівців» навколо кількох законопроектів колег із інших політичних груп, представники цієї фракції не зареєстрували самостійно жодного, зазначають в ОПОРі.

Фракції Партії регіонів та «УДАРу» суттєво відстають від фракцій-лідерів, особливо враховуючи їх чисельність. Зокрема, на 206 депутатів Партії регіонів припадає 29 законопроектів, на 41 депутата фракції «УДАР» - 10.

Більшість позафракційних депутатів зі старту роботи нового парламенту також не виявили суттєвої активності. Із 30 проектів, внесених позафракційними обранцями, 20 належать авторству одного депутата.

На переконання ОПОРИ, така ситуація засвідчує те, що майбутні депутати давали передвиборчі обіцянки за відсутності чіткого бачення інструментарію їх досягнення, чи вже розроблених документів.