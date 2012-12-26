"Свобода" просить регіоналів потім не ображатися

Про це заявив депутат від партії "Свобода" Ігор Мірошниченко в ефірі 5 каналу, коментуючи розподіл парламентських комітетів між фракціями.

"Президент Янукович на початку цього року зробив послання парламенту. В якому він чітко висловив свою позицію стосовно розподілу комітетів. І справді: регламентний комітет, бюджетний комітет - оці ключові комітети, в яких є контролюючі функції президент велів, аби їх було передано опозиції. Цього не відбулося", - зазначив він.

"Позиція Партії регіонів - це позиція сили. По принципу сили було розподілено комітети. Немає питань. Але тоді не треба нарікати, коли сила буде в інших політичних сил", - цитує Українська правда.

В свою чергу депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш, коментуючи той факт, що опозиції не віддали контролюючі комітети, заявив, що зараз "функція комітетів сильно принижена".

"Сьогодні всі питання вирішуються на фракціях і в сесійному залі", - уточнив він.

Інший "регіонал" Володимир Олійник запевнив, що "всі комітети наділені контрольними функціями".

"Дехто неправильно уявляє контрольну функцію. Чому? Тому що коли у вас є більшість у комітеті, ви можете прийняти рішення. Якщо меншість, то голова не має інших переваг, ніж кожен член комітету", - додав він.