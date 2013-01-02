Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна картина дня у нашому огляді:

Найбагатші люди планети примножили свої статки на чверть трильйона доларів

За підсумками 2012 року 100 найбагатших людей на Землі збільшити свій сукупний статок на 241 мільярдів доларів до 1,9 трильйона.

Янукович хоче, щоб ВР послала українських миротворців у Кот-д`Івуар

Янукович пропонує ВР схвалити його рішення про направлення миротворців до Кот-д`Івуару для участі в операції ООН.

МВС закуповує електронні засоби контролю за підозрюваними

МВС проводить тендерні процедури із закупівлі електронних засобів контролю за підозрюваними. На це вже виділено 32 мільйони бюджетних гривень.

Янукович наказав готувати Велику українську енциклопедію

Янукович підписав указ щодо підготовки та видання упродовж 2013-2020 років Великої української енциклопедії, яка покликана зберегти, систематизувати і поширити наукові знання про розвиток людської цивілізації та внесок України у світову історію і культуру.

Податкова відкрила кримінальне провадження стосовно «Нової пошти»

Кримінальне провадження щодо компанії "Нова пошта" було відкрите у порядку розгляду заяви громадянина про начебто порушення нею норм діючого податкового законодавства.

Експерт прогнозує, що Україні "обломиться" не більше 5 млрд інвестицій

Експерти заявляє, що прогнозний обсяг інвестицій до України в 2013 році навряд чи перевищить кризовий показник 2012 року і становитиме не більш як 20% ВВП. Також він переконаний, що зовнішній борг України в 2013 році зросте до 80-82% ВВП.

Україна посіла передостаннє місце у рейтингу країн, де найкраще народитися

Україна посіла 78 місце із 80-ти у рейтингу найкращих країн світу для народження («The Where-to-be-born Index»), який розробили для журналу «The Economist». Рейтинг розробляли на основі аж 11 основних індикаторів (оцінка особистого щастя громадян, добробуту, безпеки життя, довіри до громадських інститутів, охорона здоров`я тощо).

Каськів відмовився від американського піару LNG-терміналу

Україна відмовилася від послуг компанії APCO Worldwide, яка мала працювати над поліпшенням іміджу проекту LNG-термінал.

ЗМІ: Шуфрич-молодший на своєму спорткарі протаранив стовп (фото)

Як повідомили місцеві ЗМІ, сьогодні в Ужгороді Шуфрич-молодший за кермом своєї спортивної версії автомобіля Mitsubishi врізався у стовп.

ООН: Конфлікт у Сирії коштував уже понад 60 тисяч життів

Внаслідок конфлікту, що триває в Сирії з березня 2011 року, в цій країні загинуло вже понад 60 тисяч осіб. Сьогодні ж сирійські повстанці заявили, що вони уже можуть самостійно виготовити хімічну зброю.