Найбагатші люди планети примножили свої статки на чверть трильйона доларів

Про це свідчить Bloomberg Billionaire Index. Найбільшою мірою приріст був забезпечений за рахунок мільярдерів, які тримають свої гроші в телекомунікаційних активах і рітейлі, повідомляє Lenta.ru.

Найщасливішим багачем року виявився іспанець Амансіо Ортега, засновник торгової мережі Inditex. Його статок збільшився на 22,2 мільярда доларів до 57,5 ​​мільярда, тому він зміг випередити власника Berkshire Hathaway Уоррена Баффета і вийти на третє місце в загальному списку мільярдерів. Акції його компанії виросли за рік на 66,7 відсотка.

Лідерство в списку за підсумками року утримав Карлос Слім. 72-річний мексиканець примножив свої статки на 13,4 мільярда доларів або 21,6 відсотка.

Найбільших втрат в доларовому вираженні поніс бразилець Айке Батіста - його кошти зменшилися на 10,1 мільярда доларів. Цікаво, що рік тому він обіцяв стати найбагатшою людиною на планеті до 2015 року.

В цілому мільярдерам допомогло загальне зростання на світових фондових ринках. Глобальний індекс MSCI World збільшився на 13,2 відсотка, а основний показник американського широкого ринку Standard & Poor's 500 - на 13,4 відсотка. Європейські індекси сильно виросли в другій половині року.