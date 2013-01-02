Найбагатші люди планети примножили свої статки на чверть трильйона доларів
100 найбагатших людей на Землі за підсумками 2012 року збільшити свій сукупний статок на 241 мільярдів доларів до 1,9 трильйона.
Про це свідчить Bloomberg Billionaire Index. Найбільшою мірою приріст був забезпечений за рахунок мільярдерів, які тримають свої гроші в телекомунікаційних активах і рітейлі, повідомляє Lenta.ru.
Найщасливішим багачем року виявився іспанець Амансіо Ортега, засновник торгової мережі Inditex. Його статок збільшився на 22,2 мільярда доларів до 57,5 мільярда, тому він зміг випередити власника Berkshire Hathaway Уоррена Баффета і вийти на третє місце в загальному списку мільярдерів. Акції його компанії виросли за рік на 66,7 відсотка.
Лідерство в списку за підсумками року утримав Карлос Слім. 72-річний мексиканець примножив свої статки на 13,4 мільярда доларів або 21,6 відсотка.
Найбільших втрат в доларовому вираженні поніс бразилець Айке Батіста - його кошти зменшилися на 10,1 мільярда доларів. Цікаво, що рік тому він обіцяв стати найбагатшою людиною на планеті до 2015 року.
В цілому мільярдерам допомогло загальне зростання на світових фондових ринках. Глобальний індекс MSCI World збільшився на 13,2 відсотка, а основний показник американського широкого ринку Standard & Poor's 500 - на 13,4 відсотка. Європейські індекси сильно виросли в другій половині року.