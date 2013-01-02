Янукович хоче, щоб ВР послала українських миротворців у Кот-д`Івуар

Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д`Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д`Івуарі”.

Як зазначається у законопроекті, місія має працювати “у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН”.

Документом передбачено, що “фінансування витрат, пов`язаних з участю України в Операції ООН у Кот-д`Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д`Івуарі, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об`єднаних Націй”.

У додатку до законопроекту Президент України пропонує “направити для участі України в Операції ООН у Кот-д`Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д`Івуарі у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН, національний контингент загальною чисельністю до 130 військовослужбовців зі числа національного контингенту, який діє у складі Місії ООН у Ліберії”.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, з 2003 року Україною у складі Місії ООН в Ліберії (МООНЛ) розгорнуто 56-й окремий вертолітний загін Збройних сил України (ОВЗ ЗСУ). На даний час, за пропозицією Ради Безпеки ООН та з огляду на зниження рівня внутрішніх і зовнішніх воєнних загроз для Ліберії, починаючи з жовтня 2012 року до липня 2015 року планується масштабне скорочення військового компоненту – виведення близько 4200 із наявних на сьогодні 7952 військових. Виведенню підлягатимуть, зокрема, піхотні батальйони (Пакистан, Бангладеш, Китай та інші), а також ударний вертолітний підрозділ (три вертольота Мі-24) зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ (вісім військово-транспортних Мі-8 залишатимуться у складі МООНЛ).

У зв’язку з цим Секретаріат ООН звернувся до уряду України з проханням розглянути можливість передислокації на постійній основі трьох бойових вертольотів Мі-24 зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ до складу Операції ООН у Кот-д’Івуарі (далі – ОООНКІ) та можливість їх залучення до виконання завдань на території як Кот-д’Івуару, так і сусідньої Ліберії.

Передислокація ударного вертолітного підрозділу (три Мі-24) зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ санкціонована резолюцією Ради Безпеки ООН № 2062 (2012) від 26 липня 2012 року.

Резолюцією Ради Безпеки ООН № 1609 (2005) від 24 червня 2005 року визначено механізм взаємної оперативної підтримки між місіями ООН у Ліберії та Кот-д’Івуарі, який, зокрема, передбачає можливість здійснення транскордонних операцій у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д’Івуарі.

Операція ООН у Кот-д’Івуарі здійснюється відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 1528 (2004) від 27 лютого 2004 року.

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 2062 (2012) від 26 липня 2012 року, строк дії мандату ОООНКІ продовжено на черговий річний період до 31 липня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2012 року Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д`Івуарі.

Довідка УНІАН. Український вертолітний загін у Ліберії розпочав свою миротворчу місію у січні 2004 року. Сьогодні 275 наших військових на африканській землі виконують завдання з перевезення персоналу Місії ООН та вантажів, здійснюють повітряне супроводження переміщення військ, медичне транспортування та евакуацію поранених тощо.

З листопада 2010 року вертолітна група зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ сил Місії ООН у Ліберії виконує завдання з оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.