МВС закуповує електронні засоби контролю за підозрюваними

У Міністерстві внутрішніх справ України тривають тендерні процедури із закупівлі електронних засобів контролю за підозрюваними.

Про це повідомляє сьогодні Deutsche Welle з посиланням на керівника Головного слідчого управління МВС Василя Фаринника.

”Наказ про застосування порядку використання електронних засобів контролю (”персональних трекерів”, або браслетів) міністерство видало ще у серпні, за місяць його зареєстрували в Міністерстві юстиції. Керівник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник повідомив, що є потреба у 50 тисячах електронних браслетів на рік. Однак такі засоби в Україні не виробляють, їх доведеться імпортувати. На це вже виділено 32 мільйони гривень, тривають тендерні процедури”, - повідомляє радіостанція.

За інформацією Deutsche Welle, українські суди дедалі частіше виносять рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. ”Правоохоронці оскаржують їх, бо технічно не готові до виконання. Слідчі ізолятори залишаються переповнені”, - зазначається у публікації.

Лише за місяць дії нового Кримінального процесуального кодексу з українських СІЗО випустили на волю шість тисяч осіб, щодо яких прокуратура переглянула запобіжні заходи. Утім, чимало співробітників прокуратури вважають домашній арешт на сьогодні неефективним запобіжним заходом. Адже, як зауважив під час колегії прокурор Львівської області Олег Василенко, МВС не затвердило положення щодо механізму його застосування та технічно не забезпечило виконання. ”Навіть там, де рішення набрало чинності, працівник міліції або дільничний змушений перевіряти, чи людина є на місці. Тому такий спосіб є неефективний”, - цитує радіостанція слова О.Василенка.

”Домашній арешт може бути дуже ефективною мірою запобіжного заходу. Але зараз цей механізм не діє, МВС не готова до його запровадження: немає окремого департаменту, який би виконував ці функції, персонал не пройшов навчання з використання нових технологій. До нововведень Кримінально-процесуального кодексу МВС мало би підготуватися завчасно”, - зазначив представник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

Правозахисник переконаний, що за належного технічного забезпечення ця норма б активно застосовувалася судами, тоді і проблем з переповненими СІЗО не виникало б. ”Дбаючи про закупівлю на 60 мільйонів гривень засобів спецзахисту (щитів, водометів, бронежилетів), яку не так давно здійснили силовики, і не вирішуючи технічних проблем із застосування норм КПК, влада вкотре показує, що питання гуманного поводження з людиною для неї не є першочерговим, вона більше боїться і відчуває загрозу від вуличних зібрань”, - додав А.Діденко.