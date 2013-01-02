Янукович наказав готувати Велику українську енциклопедію

Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про Велику українську енциклопедію».

Як йдеться в документі від 2 січня 2013 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, «з метою збереження, систематизації і поширення наукових знань про розвиток людської цивілізації та внесок України у світову історію і культуру постановляю:

1. Підтримати пропозицію Національної академії наук України щодо підготовки та видання протягом 2013-2020 років Великої української енциклопедії.

2. Запропонувати Національній академії наук України утворити головну редакційну колегію Великої української енциклопедії для здійснення наукового і методичного керівництва процесом підготовки та видання Великої української енциклопедії».

Кабінету міністрів України доручено:

1) розробити за участю НАНУ і затвердити у двомісячний строк план заходів із підготовки та видання протягом 2013-2020 років Великої української енциклопедії;

2) опрацювати в установленому порядку питання щодо розміщення державного підприємства ”Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво ”Українська енциклопедія” імені М.П.Бажана” в будинку по вул.Б.Хмельницького, 51а у м.Києві;

3) опрацювати в установленому порядку питання щодо створення державної наукової установи ”Енциклопедичне видавництво імені М.П.Бажана” шляхом реорганізації державного підприємства ”Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво ”Українська енциклопедія” імені М.П.Бажана” та Головної редакції Зводу пам`яток історії та культури України при видавництві ”Українська енциклопедія” імені М.П.Бажана;

4) вирішити в установленому порядку питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення заходів із підготовки та видання протягом 2013-2020 років Великої української енциклопедії;

5) подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу.

Органам виконавчої влади доручено сприяти створенню Великої української енциклопедії. Запропонувати органам місцевого самоврядування, національним галузевим академіям наук, вищим навчальним закладам сприяти створенню Великої української енциклопедії.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та видання Великої української енциклопедії, йдеться в указі.