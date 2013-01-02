Сирійські повстанці кажуть, що вже самі можуть виготовити хімічну зброю
16:55, 02 січня 2013Світ
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Представник повстанської Вільної армії Сирії заявив, що опозиція має усі необхідні компоненти для створення хімічної зброї.
Сирійська опозиція може отримати хімзброю
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ЗМІ.
Як повідомляється, повстанці отримали всі компоненти хімзброї завдяки офіцерам армії сирійського президента Башара Асада, які перейшли на бік повстанців. Хто саме допоміг повстанцям, не повідомляється. Однак ще в липні 2012 року було відомо, що до опозиції приєднався генерал-майор Аднан Сіллах, який відповідав в армії Асада за програму створення і розвитку хімічної зброї.
Повстанці пообіцяли, що стануть використовувати хімзброю, тільки якщо їхні супротивники застосують цю зброю першими. При цьому опозиціонери підкреслили, що в разі чого їх метою стануть тільки військові бази та інші стратегічно важливі об'єкти Асада.
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