Сирійські повстанці кажуть, що вже самі можуть виготовити хімічну зброю

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ЗМІ.

Як повідомляється, повстанці отримали всі компоненти хімзброї завдяки офіцерам армії сирійського президента Башара Асада, які перейшли на бік повстанців. Хто саме допоміг повстанцям, не повідомляється. Однак ще в липні 2012 року було відомо, що до опозиції приєднався генерал-майор Аднан Сіллах, який відповідав в армії Асада за програму створення і розвитку хімічної зброї.

Повстанці пообіцяли, що стануть використовувати хімзброю, тільки якщо їхні супротивники застосують цю зброю першими. При цьому опозиціонери підкреслили, що в разі чого їх метою стануть тільки військові бази та інші стратегічно важливі об'єкти Асада.