Пинзеник: уряд має припинити жити в борг

Тому бюджет 2013 року має бути переглянутий і схвалений без дефіциту, повідомляється на офіційному сайті партії «УДАР».

«При затвердженому законом обсязі доходів загального фонду державного бюджету України у 322 мільярди гривень, до державної казни фактично надійшло 288 мільярдів, що на 10% менше запланованих доходів. Таким чином, дефіцит бюджету наближається до критичних значень 2009-2010 років», - зазначив В.Пинзеник.

Народний депутат констатував, що приріст доходів загального фонду був схвалений у розмірі 21,2%, однак реально до державної казни надійшло лише на 8,6% більше коштів.

В.Пинзеник зазначив, що беззаперечний «податковий рекорд» встановив НБУ, перерахувавши у казну на 79% більше запланованої суми, що вдвічі перевищує показник попереднього року. «У грудні минулого року майже кожна четверта гривня надходжень до загального фонду йшла від НБУ. Це надзвичайно тривожна «податкова» активність Нацбанку», - зауважив він.

Як сказав В.Пинзеник, непроста ситуація із казначейським рахунком упродовж останніх місяців та дефіцит коштів може призвести до невиконаних бюджетних зобов’язань країни.

«Це вже сформований дефіцитний «навіс» до і так непростого бюджету 2013 року. Уряд повинен подати необхідний економіці та громадянам країни правильний сигнал і припинити жити у борг, тому бюджет 2013 року має бути переглянутий і схвалений без дефіциту», - наголосив він.