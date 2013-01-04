Лавринович затіяв масштабну перевірку органів виконавчої влади

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Олександра Лавриновича, у рамках перевірок з‘ясовуватиметься наявність фактів неподання, несвоєчасного подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації. З‘ясовуватиметься наявність нормативно-правових актів, які були направлені на виконання, але не пройшли державної реєстрації та не були опубліковані в установленому законом порядку. Крім того, перевірятиметься наявність надісланих для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що не є нормативними актами, проте встановлюють нові правові норми.

Перевірятимуться міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші органи, нормативно-правові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

О.Лавринович нагадав, що уповноважені на перевірки посадові особи органів юстиції мають право безперешкодно входити на об’єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки.

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Особи, уповноважені на перевірку, мають право давати обов’язкові для виконання вимоги з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, а також у зв’язку з реалізацією своїх повноважень та відповідно до закону звертатись до органів прокуратури, інших правоохоронних органів.

За нереєстрацію та застосування незареєстрованих нормативно-правових актів Міністерство юстиції має право скласти протокол про притягнення до персональної адміністративної відповідальності керівників органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації.

Наказ Мін‘юсту щодо затвердження Інструкції з оформлення протоколів про відповідні адміністративні правопорушення було видано на виконання статті 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка набрала чинності з 5 січня 2012 року.