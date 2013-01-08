Тимошенко побоюється, що їй у косметику додають отруту - ДПтСУ спростовує

Про це йдеться у повідомленні прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

ДПтС повідомляє, що у ніч на 5 січня п.р. на ім’я начальника Качанівської виправної колонії (№54) від засудженої Ю.Тимошенко надійшла чергова заява про загрозу її здоров’ю і життю під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці». Зокрема у заяві вказано, що до миючих засобів та косметичних препаратів нібито сторонніми особами могли бути додані отруйні речовини.

У зв’язку з цим, керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) проведено відповідну службову перевірку, що спростувала присутність сторонніх осіб на території охоронюваної зони ЦКЛ.

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З метою встановлення наявності отруйних речовин для проведення відповідного експертного дослідження зразки миючих та косметичних засобів було передано до Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім.С.М.Бакаріуса.

Згідно з експертним висновком від 5 січня, досліджені препарати не містять слідів розчинних солей ”металевих отрут”: барію, свинцю, кадмію, миш’яку, талію, ртуті, вісмуту та цинку.

Таким чином висновок ХНДІСЕ та результати перевірки Качанівської установи підтверджують безпідставність підозр і звинувачень з боку засудженої Ю.Тимошенко про загрозу її життю і здоров’ю.