Власенко з рук у руки передав Тимошенко дозиметр

Як сказав у коментарі кореспондентові УНІАН сам С.Власенко, дозиметр виробництва львівського заводу він із рук у руки передав Ю.Тимошенко сьогодні близько 15:00.

За його словами, під час передачі був присутній начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

Водночас С.Власенко зауважив, що протягом майже години йому відмовляли в передачі дозиметра, посилаючись на Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

«При цьому 40 хвилин ми знаходилися в дискусії з одним товаришем, який гордо говорив, що йому потрібен ще якийсь сертифікат повірки на це. Людина послалася на закон про метрологію. Я відкрив йому закон про метрологію і сказав, що стаття №2 говорить на те, що він поширюється тільки на українські установи та організації, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи влади і на фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. А я передаю фізичній особі. Тобто на фізичну особу цей закон взагалі не поширюється», - наголосив С.Власенко.

Захисник зазначив, що йому під відповідний акт повернули два дозиметри, вилучені раніше в Ю.Тимошенко під час обшуку. За словами С.Власенка, саме ці дозиметри вчора, 3 січня, пенітенціарна служба повернула Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 р. у палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко, провели обшук та вилучили зі «схову» два радіаційні дозиметри.

Ю.Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії з заявою, в якій вимагала повернути їй вилучені під час обшуку в палаті дозиметри. Вона заявила, що конфісковані в неї прилади чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону в лікарняній палаті.

3 січня 2013 року на сайті Державної пенітенціарної служби з’явилося повідомлення про те, що керівництво Качанівської виправної колонії дозволило передати Ю.Тимошенко прилад (заводського виготовлення) контролю радіаційного фону.

У відповідь С.Власенко заявив, що готовий передати радіаційний дозиметр своїй підзахисній тільки особисто з рук у руки. «Юлія Володимирівна вимагала, щоб передача здійснювалася за присутності співробітників пенітенціарної служби, але, умовно кажучи, з рук у руки, тому що це такий прилад, у який за півдня, поки передається передача, можна вмонтувати все, що завгодно. І це тоді не матиме ніякого сенсу. Від захисників особисто їй, але в присутності працівників пенітенціарної служби - ми це готові робити», - сказав С.Власенко.

Сьогодні, 4 січня, на сайті ДПтСУ з’явилася інформація, що 3 січня відомство передало Ю.Тимошенко радіаційний дозиметр.