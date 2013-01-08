Тимошенко «знову в порядку винятку» дали поспілкуватися по телефону
12:54, 08 січня 2013Політика
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Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що знову в порядку винятку засудженій колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко надана можливість спілкування телефоном з членами родини.
Юлія Тимошенко годину спілкувалася з членами родини по телефону
Спілкування відбувалось протягом однієї години, повідомляє прес-служба ДПтС.
«Як раніше вже неодноразово повідомлялось, незважаючи на відсутність технічних можливостей, усі заяви засудженої Ю.Тимошенко щодо здійснення нею телефонних розмов під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці» керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) задовольняються», - йдеться в повідомленні.
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