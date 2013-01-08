Тимошенко «знову в порядку винятку» дали поспілкуватися по телефону

Спілкування відбувалось протягом однієї години, повідомляє прес-служба ДПтС.

«Як раніше вже неодноразово повідомлялось, незважаючи на відсутність технічних можливостей, усі заяви засудженої Ю.Тимошенко щодо здійснення нею телефонних розмов під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці» керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) задовольняються», - йдеться в повідомленні.