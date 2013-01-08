Україна попросила Білорусь розказати, як воно в Митному союзі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, сьогодні "за ініціативою української сторони відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Україні Валентина Величка з директором Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Миколою Дорошенком".

У прес-службі МЗС Білорусі підкреслили, що в ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного і перспективи розвитку білорусько-української співпраці в політичній і економічній сферах.

"Були розглянуті також питання, пов'язані з досвідом участі Республіки Білорусь у інтеграційних процесах і формуванням Митного союзу", - наголошується в повідомленні.