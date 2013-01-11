Опозиції радять не називати своїми перемогами невдачі більшості

"Це головна причина, оскільки я не бачу інших мотивів того, щоб таке технічне рішення не було проголосоване", - вважає політолог. При цьому він висловив здивування тим, що опозиція сприйняла цей факт як свою перемогу, повідомляє ТСН.ua.

"Яка тут перемога опозиції? Вона повинна мати якісь конкретні наслідки, а їх тут немає. Не звільнити Арбузова з посади, яку він не може займати, це не перемога опозиції, а перемога над здоровим глуздом. Я ще розумію, якби не проголосували за Ігоря Соркіна як за наступного голову Нацбанку, то опозиція могла б чимось пишатися ", - зазначив Бондаренко.

При цьому фахівець підкреслив, що вимоги опозиції щодо надання Арбузовим звіту про діяльність на посаді глави центробанку, не передбачені законом. "Законом не передбачено обов'язковий звіт перед парламентом голови НБУ, який йде з посади. Більш того, я не бачу особливих претензій, які може мати до нього опозиція. У мене більше питань до екс-глави НБУ Ющенка, який побудував купу санаторіїв і СПА- центрів за бюджетний рахунок для чиновників НБУ, до екс-глави Яценюка, при якому в 2004 році за кілька місяців золотовалютні резерви впали майже на чверть ", - сказав політолог.

Разом з тим, Бондаренко додав, що брак голосів більшості при голосуванні за звільнення Арбузова свідчить про те, що вона не може в потрібний момент мобілізувати всі свої сили, а тому їй при таких умовах у майбутньому часто доведеться домовлятися з опозицією.

Нагадаємо, що 10 січня Верховна Рада не змогла звільнити з посади голови НБУ Арбузова, який в кінці грудня був призначений першим віце-прем'єр-міністром. За таке рішення на пленарному засіданні в четвер проголосували 217 народних депутатів при 226 необхідних. Фракція "УДАР" провалене голосування назвала перемогою опозиції, а депутат від фракції Партії регіонів Михайло Чечетов визнав це свідченням професіоналізму Арбузова, адже за його звільнення не проголосувала опозиція.

Сьогодні, 11 січня, Рада таки змогла звільнити екс-голову НБУ Сергія Арбузова і призначити на цю посаду Ігоря Соркіна.