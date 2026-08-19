Інвестори повірили в Україну: прибутковість українських облігацій зросла

Вартість облігацій у 2026 році вже зросла на 12%.

Інвестори активно вкладають кошти в облігації України та отримують одні з найвищих прибутків на ринку боргових цінних паперів.

Як пише Bloomberg, впевненість у перспективах країни підтримують стійкість України на полі бою, мільярди європейської допомоги та домовленості з кредиторами про реструктуризацію боргу. Це підштовхує ціни на українські облігації вгору.

Від початку 2023 року індекс українського боргу зріс на 150%, а 2026 рік також обіцяє двозначне зростання. Скептики попереджають, що мирні переговори досі фактично стоять на місці, а зима може змінити ситуацію на користь Росії, якщо Кремль посилить кампанію обстрілів і знову залишить Київ та інші міста без електроенергії.

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Водночас керуючі фондами, що працюють на ринках країн, що розвиваються, зазначають: попри всі ризики, Україна є надто привабливою високоризиковою ставкою, щоб її ігнорувати.

Аналітики вважають, що українські облігації є ставкою на те, чи зможе країна зрештою домовитися про завершення війни та відновити економіку. Наприклад, облігації України з погашенням у 2029 році зараз мають дохідність близько 13% і торгуються приблизно за 85 центів за долар номінальної вартості. У червні 2025 року ці папери коштували лише 58 центів за долар.

Дохідність українських облігацій залишається кращою, ніж торік. За даними індексу Bloomberg, який відстежує дев’ять доларових державних облігацій України, їхня вартість у 2026 році вже зросла на 12%. У 2025 році цей показник збільшився на 10%.

Інвестори вважають, що завдяки несподіваним успіхам на полі бою Україна виграла додатковий час і отримала сильнішу переговорну позицію. Важливо й те, що Європа демонструє готовність частково компенсувати фінансову підтримку, яку раніше забезпечували США.

Втім, таке стрімке зростання є тривожним сигналом, вважає Деніел Вуд із William Blair International. За його словами, Україні не вистачає ракет для захисту від посилених російських атак, а удари по чорноморських портах, схоже, призведуть до скорочення цьогорічного експорту зерна приблизно вдвічі. Вуд вважає українські облігації дещо переоціненими.

Водночас загалом українські облігації залишаються ризикованою інвестицією з потенційно значним прибутком, вважає керівник напряму стратегії ринків Marex Метью Фогель. Попри те, що Україна входить у небезпечний період, він бачить достатньо причин для інвесторів і надалі тримати українські боргові папери.

Державний борг України – останні новини

У квітні Україна домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування виплат за держборгом до 2030 року – це дасть змогу зменшити тиск на бюджет і спрямувати кошти на оборону та відновлення.

Міжнародний валютний фонд застеріг, що без додаткових рішень рівень державного боргу України може стати критично високим. За оцінками Фонду, наприкінці 2026 року державний борг України сягне 122,6% валового внутрішнього продукту.

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