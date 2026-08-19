Хмара розповів, як бачить мобілізацію та ситуацію у війську

Ризик для військовослужбовця має бути зведений до мінімуму, заявив Хмара.

Щодо питання мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення і в даний час над цим ведеться робота. Про це заявив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді.

"По мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення. І перша важлива складова - це ситуація у війську, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, відновлення їх", - наголосив він.

Хмара зазначив, що від виконання цієї задачі необхідно рухатися далі – до плану мобілізації.

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"Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, викристалізовано. Це все відпрацьовуємо з головкомом, Генштабом, буде доповідь президенту України", - повідомив Хмара.

Про людський капітал

Міністр оборони зазначив, що життя і здоров'я воїнів – безумовна цінність, а технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму:

"Моє завдання - спілкуватись із захисниками безпосередньо: чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби".

Про розвиток оборонної промисловості

Крім того, Хмара зазначив, що оборонно-промисловий комплекс - це основа української сили сьогодні і безпеки на роки вперед. Тому стоїть завдання розвивати його і нарощувати виробництво.

Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара - бойовий офіцер з 20-річним досвідом служби у спецпідрозділах. Брав участь в багатьох операціях під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, визволення Київщини. Виконував бойові завдання на Донбасі, а також брав участь в спецоперації з визволення острова Зміїний.

В 2006 році Хмара розпочав службу в загоні спецпризначення "Омега". А з 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа". З 2023 року очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

В серпні 2023 року Хмарі присвоєно звання бригадного генерала, а в червні 2024 року – генерал-майора. В січні 2026 року він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ. З 20 липня 2026 року обіймав посаду заступника міністра оборони та т.в.о міністра.

Хмара має вищу освіту, яку отримав у профільних навчальних закладах системи безпеки та оборони України, неодноразово проходив підготовку у закордонних навчальних закладах.

Призначення Хмари міністром оборони

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

За це рішення проголосувало 312 народних депутатів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України.

Євгеній Хмара, виступаючи в парламенті, зазначив, що примусити ворога до миру можна лише силою українського війська, технологічними і симетричними рішеннями.

Він наголосив, що сьогодні Україна навіть завдає удари вже по Сибіру. За його словами, російський ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база ворога – це українські цілі і діяти потрібно швидко.

При цьому він підкреслив, що на фронті необхідне перехоплення ініціативи у всіх напрямках - на землі, на морі, в повітрі, в інформаційному просторі.

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