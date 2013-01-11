Американський посол вважає, що ВР сьогодні надіслала «сильний сигнал»

Як повідомила прес-служба ВР, про це посол США повідомив під час сьогоднішньої зустрічі з головою ВР Володимиром Рибаком.

Голова Верховної Ради нагадав, що парламент сьогодні 348 голосами прийняв рішення про напрацювання єдиного узгодженого проекту постанови щодо євроінтеграційних прагнень України. Для усіх парламентських партій, наголосив В.Рибак, питання євроінтеграції і запровадження європейських стандартів життя в Україні є пріоритетними. Своєю чергою, Д.Теффт зазначив, що результати цього голосування є «сильним сигналом» міжнародній спільноті.

Посол також високо оцінив рівень двосторонньої співпраці, зокрема, її парламентської складової. США, заявив він, налаштовані на подальший розвиток співробітництва з Україною у рамках Хартії про стратегічне партнерство.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому пленарному засіданні депутати вирішили розробити єдиний узгоджений проект постанови, що стосується євроінтеграційних прагнень України.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 348 народних депутатів із 401, зареєстрованого у сесійній залі.

ВР під час засідання розглянула з цього питання три проекти постанови, які були внесені, зокрема, лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком, лідером фракції “УДАР” Віталієм Кличком та народним депутатом з фракції Партії регіонів Сергієм Тігіпком.

Після обговорення цих трьох проектів постанов депутати дійшли думки, що сьогодні жоден з них не набере необхідної кількості голосів, і тому було ухвалено рішення направити їх до Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції на повторне перше читання. При цьому Комітет має напрацювати узгоджений проект постанови з цього питання.

Узгоджений проект постанови депутати планують розглянути на першому тижні другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання до проведення саміту Україна-ЄС.