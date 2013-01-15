У Тимошенко назвали людину, домени якої засвітилися у скандалі з листуванням

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.Власенка.

"Для того, щоб відволікти увагу від ситуації, яка відбувається з Юлією Тимошенко, від рішення Європейського суду з прав людини у справі Волкова (щодо поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного Суду України через незаконне голосування у Верховній Раді), яке є нищівним для діючої влади, яке юридичною мовою називає цю владу невігласами і юридичними бандитами, замість того, щоб виправляти ситуацію, нам розповідають про zhuzhaleaks", - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що оприлюднення приватного листування є кримінальним злочином як в Україні, так і в інших країнах.

"Тому, наскільки мені відомо, в низці країн ті люди, електронні адреси яких, як справжні, так і сфальшовані, були оприлюднені, вже звернулися до правоохоронних органів своїх країн з метою розслідування", - повідомив він.

За словами С.Власенка, доменні імена zhuzhaleaks та nemyrialeaks пов’язані з однією людиною – Куриловичем Вадимом Борисовичем, зареєстрованим в місті Київ.

"У мене є офіційна відповідь. Я не здивуюся, якщо людина, можливо, й існує, але, скоріше за все, нічого про це не знає. Але те, що відбувається, абсолютно та цілковито підтверджує, що це абсолютно спланована акція, щоб відволікти увагу від того, що відбувається з Юлією Тимошенко", - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Об'єднана опозиція "Батьківщина" звернулася до закордонних правоохоронних органів за фактом протиправної публікації та фальсифікації особистого листування доньки екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко - Євгенії та одного з лідерів «Батьківщини» Г.Немирі.