Феодосійську кризу вигадали російські турагентства?

“Нагнітанням ситуації довкола міжнародних військових навчань користуються російські туристичні агентства, адже йде серйозна конкуренція за свої курорти”, заявив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в ефірі програми “Звуки життя. Дійова особа” - спільний проект радіо «Свобода» і «Нашого радіо» 10 червня.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, він сказав: «Ми були змушені перенести навчання. Можу сказати, що ми плануємо проведення навчання “Тугий вузол – 2006” тільки силами українських Повітряних сил. Це гірше, бо не дасть можливості відпрацювати питання взаємодії. Офіцери та генерали розчаровані, льотчики розчаровані. Їх розчарування повертається до Верховної Ради України, яка не прийняла відповідного рішення, і це дуже сумно».

Говорячи про ситуацію з підготовкою до проведення навчань “Сі Бриз-2006”, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в тому, що зараз відбувається в Криму, насправді винні, по-перше, місцеві органи влади, які виявилися неадекватними тим завданням, які вони повинні вирішувати, і, по-друге, ті політичні сили, які не змогли потрапити до парламенту, але закріпилися у місцевій владі і зараз намагаються екстремістськими діями вдатися до реваншу.

«Якщо говорити про те, як військові навчання впливають на курортний сезон, то виключно позитивно, - наголосив міністр. - Тому що в ході військових навчань до порту заходять іноземні військові кораблі, на них встановлюються “дні показу”, коли і дорослі, і малі можуть зайти на борт і подивитися. Це додатковий ресурс, який притягує увагу туристів».

За словами А.ГРИЦЕНКА, понад 200 американців жили закритими у санаторії в Феодосії і не могли вийти у місто через те, що місцева влада та деякі політичні сили це блокують. «Кожен з них за ці дні витратив би тисячу доларів на сувеніри, подарунки, кафе та ресторани. Якщо помножити 1000 доларів на кількість цих людей, то це мільйон гривень для місцевого бюджету Феодосії. Було б і більше, якби було нормальне ставлення до навчання», - сказав він.

«Нагнітання ситуації невигідне Україні. А те, що ним користуються російські туристичні агентства – це зрозуміло, адже іде серйозна конкуренція за свої курорти. Цей галас і елемент нестабільності, який роздмухується, впливає негативно не лише на курортний сезон, а й на економіку України загалом», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, близько двох тижнів жителі Феодосії і представники політичних сил блокують порт, куди зайшов американський корабель «Едвантідж». На борту корабля – спецтехніка, устаткування, підготовлені для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України, а також зброя для міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006» у Криму.

Сьогодні і завтра американський інженерно-будівельний підрозділ у складі 225 осіб залишає Україну. Наприкінці травня вони прибули в Україну для підготовки Старокримського полігону ВМС України до військових навчань «Сі Бриз-2006», але двотижневий термін їхнього призову завершився.