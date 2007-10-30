Катеринчук вважає, що Тимошенко повелася не зовсім коректно щодо Ющенка

Член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола КАТЕРИНЧУК наголошує, що розбіжностей між НУ-НС та БЮТ щодо створення коаліції не існує, а відбувається демократична дискусія з ряду питань. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, всі розмови щодо неможливості створення демократичної коаліції – це намагання Партії регіонів відволікти людей від питання, зокрема, підготовки народного господарства до зими.

Він також висловив переконання, Верховна Рада розпочне роботу в листопаді.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, буде створена коаліція у 228 народних депутатів, яка працюватиме «абсолютно прогнозовано і буде дієздатною». Він також переконаний, що не буде проблем із голосуванням по законопроектам.

Водночас М.КАТЕРИНЧУК вважає за доцільне внести зміни до регламенту ВР України, передбачивши голосування за законопроекти тільки один раз на тиждень, наприклад, у четвер (попередня ВР голосувала за законопроекти щоденно під час сесійних засідань – УНІАН).

М.КАТЕРИНЧУК також підкреслив, що всі зобов’язання, які були взяті перед виборцями, НУ-НС виконає.

Крім того, він наголосив, що розмови навколо того, що, зокрема, Юрій ЄХАНУРОВ може не голосувати за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, не мають ніяких підстав. М.КАТЕРИНЧУК вважає, що Ю.ЄХАНУРОВ проголосує і за кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови ВР, і за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

При цьому М.КАТЕРИНЧУК висловив переконання, що «буде створена демократична коаліція в найближчий час», а місце Партії регіонів, за його словами, там, де визначили виборці – «в опозиції».

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що між БЮТ та НУ-НС і в самому блоці «іде абсолютно демократичний процес», який стосується положень проекту коаліційної угоди. «Іде дискусія, розбіжності незначні, і вони не вплинуть на створення коаліції», - додав він.

Разом із тим, відповідаючи на запитання журналістів, як все ж таки НУ-НС та БЮТ узгоджуватимуть позиції щодо переходу на контрактну армію, М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що це питання - в компетенції головнокомандуючого. На його думку, цей пункт у передвиборчих гаслах є «не зовсім коректним» щодо взаємодії із Президентом України. М.КАТЕРИНЧУК вважає, що мають бути консультації з Президентом України з даного питання.

М.КАТЕРИНЧУК також зазначив, що на сьогодні вже йдеться про «недемократичний формат впливу на деяких депутатів» з боку Партії регіонів, щоб вони не вступали в коаліцію.

Водночас він висловив думку, що більше «морозів» у ВР не буде».

Крім того, як голова Європейської партії України М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що його дивує позиція щодо необхідності підняття прохідного бар’єру на виборах до парламенту до 5%, заявивши, що він виступає категорично проти такої норми.