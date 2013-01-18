У СБУ запевняють, що «Альфа» навідувалась не до нардепа, а до його сусідів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Ніхто не блокував і не обшукував громадську приймальню депутата. Просто вона розташована в одній будівлі, в якій знаходиться інша установа, в якій проводилися певні процесуальні дії”, - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі партії «УДАР» заявили, що сьогодні у громадську приймальню Я.Дубневича увірвались бійці спецпідрозділу «Альфа».

У повідомленні зазначається, що на запитання, які процесуальні дії вони проводять, силовики відповіли, що розшукують підприємство, до якого свого часу мав стосунок Я.Дубневич.

Я.Дубневич заявив, що розцінює такі дії як спробу тиску на нього через політичну діяльність.