У СБУ запевняють, що «Альфа» навідувалась не до нардепа, а до його сусідів
16:11, 18 січня 2013Політика
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У Службі безпеки України запевняють, що бійці спецпідрозділу «Альфа» не блокували і не обшукували громадську приймальню народного депутата від партії “УДАР” Ярослава Дубневича у Львові.
В СБУ кажуть, що до Дубневича не вривалися
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
“Ніхто не блокував і не обшукував громадську приймальню депутата. Просто вона розташована в одній будівлі, в якій знаходиться інша установа, в якій проводилися певні процесуальні дії”, - зазначили в СБУ.
Як повідомляв УНІАН, у прес-службі партії «УДАР» заявили, що сьогодні у громадську приймальню Я.Дубневича увірвались бійці спецпідрозділу «Альфа».
У повідомленні зазначається, що на запитання, які процесуальні дії вони проводять, силовики відповіли, що розшукують підприємство, до якого свого часу мав стосунок Я.Дубневич.
Я.Дубневич заявив, що розцінює такі дії як спробу тиску на нього через політичну діяльність.
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