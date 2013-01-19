На Харківщині чатовий солдат на території військового об’єкта затримав порушника

Так, у нічний час через паркан на територію полку переліз невідомий чоловік. Крадучись, він попрямував до військового об’єкту, який знаходиться під охороною збройної варти. Саме в цей час повинна була відбуватися зміна чатових на посту. Перетнувши припустимі 10 метрів відстані до посту, позначені відповідними знаками, його помітив та згодом зупинив військовослужбовець. Про надзвичайний випадок солдат негайно доповів начальнику варти.

Після прибуття на пост начальника варти старшого лейтенанта Володимира Ільченка зі зміною, яка не відпочивала, порушника військового об’єкту зв’язали. Одночасно, по лінії чергової служби, викликали оперативну групу міліції, яка й забрала затриманого.

На даний час особу та наміри прибуття на пост молодого чоловіка з’ясовують правоохоронці. Внутрішньою перевіркою вже встановлено, що військовослужбовець дотримувався усіх вимог статутів та нормативних актів.

– Двадцятиоднорічний хлопець, який на той момент виконував бойове завдання, діяв згідно вимог Статуту несення гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України, – зазначив заступник командира полку з виховної роботи майор Андрій Мерзлих. – За плечима солдата-строковика понад 40 несень служби у варті. Його впевненим діям посприяли власний досвід та існуюча в частини протиповітряної оборони система підготовки до несення вартової служби.

– Молодий солдат-строковик подав добрий приклад ставлення до служби усьому особовому складу частини. Незабаром його кандидатура розглядатиметься на предмет призначення на вищу посаду. Дуже сподіваюся, що він залишиться служити у нас на контрактній основі. Адже саме такі хлопці й повинні поповнювати лави професійних вартових неба, – переконаний командир частини полковник Ігор Колєснік.

За гідне виконання службового обов’язку старшому механіку ремонтного відділення автомобільної техніки ремонтно-технічної роботи 302-го зенітного ракетного полку Повітряного командування “Центр” солдату строкової служби Андрію Сипку рішенням командування частини оголошено п’ять діб позачергової відпустки. Водночас військовослужбовця подано на заохочення почесним нагрудним знаком командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.