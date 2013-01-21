Українська делегація в ПАРЄ обрала голову

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в українській делегації по завершенні її засідання, яке відбулося сьогодні зранку.

За словами співрозмовника агентства, заступником голови обрано депутата від “Батьківщини” Сергія Соболєва.

Як повідомляв УНІАН, делегація Українського парламенту в ПАРЄ була змінена після парламентських виборів 28 жовтня 2012 року.

І.Попеску очолював попередній склад делегації Верховної Ради в ПАРЄ.