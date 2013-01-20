Опозиція вимагатиме створення ТСК щодо розслідування вбивства Щербаня

Опозиція вимагатиме створення у парламенті тимчасової слідчої комісії по розслідуванню справи щодо вбивства депутата Євгена Щербаня та низки інших відомих політиків.

Як повідомило УНІАН джерело в цій політичні силі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні політради партії «Батьківщина» в субботу.

Співрозмовник агентства нагадав, що в минулому скликанні опозиція вже виступала з даною ініціативою, однак проти цього виступала фракція Партії регіонів і тому не вдалося ухвалити відповідне рішення .

Крім того, з наступного тижня опозиція розпочне збір підписів для проведення позачергової сесії ВР для обговорення ситуації яка виникала навколо Юлії Тимошенко.

Крім того, на засіданні політради обговорювалися питання щодо політичних та громадських дій для припинення тиску влади на політиків, підприємців та громадських діячів.