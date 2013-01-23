Фюле виступить у Верховній Раді

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, про це йшлося сьогодні на зустрічі голови ВР Володимира Рибака з керівником Представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським.

Виступ єврокомісара перед народними депутатами України заплановано на 7 лютого, а на засідання будуть запрошені представники дипломатичних місій в Україні.

В.Рибак також передав через Я.Томбінського запрошення президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу відвідати Україну найближчим часом.