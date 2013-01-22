Кличко подав до суду на Рибака
Віталій Кличко 22 січня подав позовну заяву від політичної партії «УДАР» в Окружний адміністративний суд м. Києва.
Кличко позивається до голови Верховної Ради Володимира Рибака і вимагає визнати протиправними дії спікера під час голосування за відставку Сергія Арбузова з посади голови НБУ і призначення Ігоря Соркіна на цю посаду. Він наполягає, що спікер не забезпечив виконання норм Конституції під час голосування у парламенті, повідомляє пресс-служба партії "УДАР".
Політична партія «УДАР» подала також позов у Вищий адміністративний суд України щодо визнання постанови Верховної Ради «Про звільнення Арбузова С. Г. з посади Голови Національного банку України» та «Про призначення Соркіна І. В. на посаду Голови Національного банку України» незаконними.
В “УДАРі” зазначають, що відстоюватимуть особисте голосування народних депутатів і дотримання ними законів та Конституції і в іншій спосіб. Вже на першій погоджувальній раді перед наступною сесією фракція наполягатиме на внесенні до порядку денного першочерговим питання про запуск системи “Рада-3”- так званої сенсорної кнопки.
Також депутати “УДАРу” контролюватимуть письмову реєстрацію нардепів перед кожним засіданням парламенту.
В партії зібрали документальні підтвердження - матеріали, що свідчать про неособисте голосування депутатів у залі. Ці фото та відео факти будуть наведені у суді.
«Це тільки початок процесу оскарження протизаконних рішень піаністів у ВР. Сьогодні позови готують наші партійці в усіх регіонах. І ми закликаємо небайдужих громадян приєднуватися до боротьби з кнопкодавами. Ми надаємо форму позову, яку може заповнити будь-який громадянин і теж спрямувати в Окружний адміністративний суд столиці, - підкреслив Кличко. - Якщо суди закриють очі на грубі порушення законів тими, хто їх ухвалює, ми звертатимемося до Європейських інституцій. Права і інтереси громадян в Україні повинні бути захищеними”,- наголосив Віталій Кличко.