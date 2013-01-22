Кличко подав до суду на Рибака

Кличко позивається до голови Верховної Ради Володимира Рибака і вимагає визнати протиправними дії спікера під час голосування за відставку Сергія Арбузова з посади голови НБУ і призначення Ігоря Соркіна на цю посаду. Він наполягає, що спікер не забезпечив виконання норм Конституції під час голосування у парламенті, повідомляє пресс-служба партії "УДАР".

Політична партія «УДАР» подала також позов у Вищий адміністративний суд України щодо визнання постанови Верховної Ради «Про звільнення Арбузова С. Г. з посади Голови Національного банку України» та «Про призначення Соркіна І. В. на посаду Голови Національного банку України» незаконними.

В “УДАРі” зазначають, що відстоюватимуть особисте голосування народних депутатів і дотримання ними законів та Конституції і в іншій спосіб. Вже на першій погоджувальній раді перед наступною сесією фракція наполягатиме на внесенні до порядку денного першочерговим питання про запуск системи “Рада-3”- так званої сенсорної кнопки.

Також депутати “УДАРу” контролюватимуть письмову реєстрацію нардепів перед кожним засіданням парламенту.

В партії зібрали документальні підтвердження - матеріали, що свідчать про неособисте голосування депутатів у залі. Ці фото та відео факти будуть наведені у суді.

«Це тільки початок процесу оскарження протизаконних рішень піаністів у ВР. Сьогодні позови готують наші партійці в усіх регіонах. І ми закликаємо небайдужих громадян приєднуватися до боротьби з кнопкодавами. Ми надаємо форму позову, яку може заповнити будь-який громадянин і теж спрямувати в Окружний адміністративний суд столиці, - підкреслив Кличко. - Якщо суди закриють очі на грубі порушення законів тими, хто їх ухвалює, ми звертатимемося до Європейських інституцій. Права і інтереси громадян в Україні повинні бути захищеними”,- наголосив Віталій Кличко.