Янукович звільнив першу заступницю Богатирьової і вже знайшов їй заміну

Президент України Віктор Янукович звільнив Раїсу Моісеєнко з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України.

Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті. Р.Моїсеєнко була звільнена відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Іншим наказом глава держави призначив Олександра Качура першим заступником міністра охорони здоров'я України. Довідка УНІАН. Р.Моісеєнко обіймала посаду першого заступника міністра з червня 2011 року. У свою чергу, О.Качур обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

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