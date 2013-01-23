Янукович призначив голову української делегації на сесії Генасамблеї ООН
19:48, 23 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив головою делегації України для участі в роботі 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністра закордонних справ України Леоніда Кожару.
Янукович призначив Кожару головою делегації
Відповідне розпорядження глави держави Про внесення змін до розпорядження Президента України від 20 вересня 2012 року №181 «Про делегацію України для участі в роботі 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН», розміщено на його офіційному сайті.
Зокрема, розпорядженням Президента Л.Кожара був введений до складу делегації. Цим же документом було виведено зі складу делегації України колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка та звільнено його від виконання обов'язків глави делегації.
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