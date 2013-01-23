Міттал розповів Януковичу про складну ситуацію на ринку металу
20:50, 23 січня 2013Політика
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Голова ради директорів і виконавчий директор металургійної корпорації Arcelor Mittal Лакшмі Міттал називає не простою ситуацію на ринку металургії.
Янукович зустрівся з Мітталом / Фото: прес-служби президента
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Давосі.
Президент України поцікавився думкою Л.Міттала щодо ситуації на ринку металургії.
"Ситуація у 2012 році була складною для виробників металу в світі... Було багато непевностей", - зауважив він.
При цьому Л.Міттал висловив сподівання, що ситуація покращиться в поточному році.
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