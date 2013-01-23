Міттал розповів Януковичу про складну ситуацію на ринку металу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Давосі.

Президент України поцікавився думкою Л.Міттала щодо ситуації на ринку металургії.

"Ситуація у 2012 році була складною для виробників металу в світі... Було багато непевностей", - зауважив він.

При цьому Л.Міттал висловив сподівання, що ситуація покращиться в поточному році.