Тюремники кажуть, що долікують Луценка у колонії
09:21, 30 січня 2013Політика
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Луценка вивезено до колонії, де він продовжить лікування за наданими медиками рекомендаціями - пенітенціарна служба.
Тюремники підтвердили, що вивезли Луценка
У Державній пенітенціарній службі України підтверджують інформацію про вивезення сьогодні вранці екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка зі столичної лікарні до колонії.
Речник голови ДПтС Ігор Андрушко сказав УНІАН: “Підтверджую інформацію. Луценка дійсно сьогодні було вивезено назад у виправний заклад, тобто до Менської колонії. Як сказали лікарі, він пройшов усі маніпуляції. Лікарями були надані рекомендації для подальшої реабілітації під наглядом медперсоналу колонії”.
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