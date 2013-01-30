Тюремники кажуть, що долікують Луценка у колонії

У Державній пенітенціарній службі України підтверджують інформацію про вивезення сьогодні вранці екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка зі столичної лікарні до колонії.

Речник голови ДПтС Ігор Андрушко сказав УНІАН: “Підтверджую інформацію. Луценка дійсно сьогодні було вивезено назад у виправний заклад, тобто до Менської колонії. Як сказали лікарі, він пройшов усі маніпуляції. Лікарями були надані рекомендації для подальшої реабілітації під наглядом медперсоналу колонії”.