Луценка вивозять з лікарні у невідомому напрямку (доповнена)

Про це повідомила кореспонденту УНІАН дружина екс-міністра Ірина Луценко.

За її словами, сьогодні «о 7-й ранку до лікарні під’їхали три автобуси з «Беркутом», оточили лікарню і вивозять Луценка. Куди – невідомо».

Як сказала І.Луценко, про це вона дізналася від охоронців клініки, які їй зателефонували.

Вона наголосила, що її чоловік ще не пройшов реабілітаційний курс після операції.

Як повідомляє сайт партії «Народна самооборона», вчора ввечері І.Луценко спілкувалася з лікарями, і ніщо не говорило про можливість виписки та вивезення її чоловіка до колонії, оскільки Ю.Луценко перебуває на інтенсивній терапії.

Після спілкування із лікарями І.Луценко повідомила, що лабораторіями підтверджено відсутність злоякісних утворень в організмі Ю.Луценка.

«Дві лабораторії – клініки «Оберіг» та альтернативної клініки – підтвердили, що взятий на гістологічне дослідження післяопераційний матеріал не містить злоякісних новоутворень», - повідомила І.Луценко.

Як сказали їй лікарі, зараз вони проводять повне медичне обстеження екс-міністра. «Лікарями виявлено три відкриті виразки шлунку. У зв’язку із цим Луценку призначено інтенсивний курс терапії, він перебуває на крапельницях», - додала захисник.

«Лише через три тижні курсу, який розрахований лікарями, буде зроблено контрольну гастроскопію шлунку. Лише у випадку результативного лікування та зарубцювання виразок, відповідно, за місяць часу, можна буде готуватися до наступної операції. Оперативне втручання при відкритих виразках, за словами лікарів, протипоказане», - повідомила І.Луценко.

Лікарі також повідомили дружині екс-міністра, що в Ю.Луценка підвищений тиск, а больовий синдром і результати аналізів підтверджують, що оперативне втручання необхідне.

«Хочу передати привіт Пенітенціарній службі, що їхні дворічні запевняння у тому, що стан здоров’я Луценка задовільний, у так званому лікуванні можна обмежитися лише знеболювальними та номінальними обстеженнями, підтвердилися: зроблена одна операція, на часі – друга, а три відкриті виразки свідчать про «відмінний» стан здоров’я Юрія Луценка», - наголосила І.Луценко.

Дружина екс-міністра висловила надію, що лікарі незалежної клініки «зроблять усе від них можливе, аби справді покращити стан здоров’я Луценка, щоб він і далі більш повноцінно за станом здоров’я зміг продовжувати свій захист у судах».

За словами лікарів, Ю.Луценко максимально використовує час перебування у клініці. «Окрім лікування, він через телебачення знайомиться з політичним та економічним життям країни, оскільки передачі у вигляді Інтернет-роздруківок та друкованої преси заборонені», - уточнила І.Луценко.

Як повідомляє «Народна самоборона», «один із лікарів також переповів їй майже детективну історію: Луценко попросив у лікарів «Книгу скарг і пропозицій» і написав лікарям та усьому медичному персоналу клініки «Оберіг» подяку за їхнє людське ставлення і розуміння до нього, незважаючи на те, що він засуджений, незважаючи на те, що охорона створює певний дискомфорт у клініці. Луценко висловив свою щиру подяку і записав це у книзі. Натомість Пенітенціарна служба переполошилася через цей факт, занепокоївшись можливістю передачі Луценком записки захисникам. Але вивчивши «Книгу скарг і пропозицій», вони знайшли лише подяку та заспокоїлися».