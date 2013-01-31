Кожара сподівається, що ВР нарешті прийме закони, потрібні для спрощення віз

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це Л.Кожара сказав сьогодні у Брюсселі на зустрічі з Комісаром ЄС з внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом.

У центрі уваги співрозмовників було питання про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для громадян України. Міністр закордонних справ поінформував про прогрес у виконанні Україною першої (законодавчої) фази Плану дій. Зокрема, Л.Кожара привернув увагу співрозмовниці до ухвалення законодавства, необхідного для запровадження в Україні біометричних паспортів, удосконалення системи захисту персональних даних, а також до перших результатів імплементації закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Також Л.Кожара поінформував С.Мальмстрьом про стан опрацювання законопроектів, ухвалення яких необхідне з метою завершення виконання першої фази. Міністр висловив сподівання, що їх оперативний розгляд Верховною Радою дозволить ЄС ухвалити цього року рішення про перехід до виконання другої фази Плану дій.

Сторони також обговорили хід виконання в Україні та в ЄС внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності посиленою Угодою про спрощення оформлення віз, підписаної у липні 2012 року, а також торкнулися інших питань співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Л.Кожара подякував С.Мальмстрьом за її особисту активну позицію у питанні безвізового діалогу з Україною та запросив Комісара ЄС відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.