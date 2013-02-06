Пабата хочуть переправити на лікування за кордон - джерело

Днями 38-річного депутата Київради Олександра Пабата, який постраждав унаслідок нещасного випадку, планують переправити для лікування за кордон.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до депутата.

«Стан стабільно тяжкий. Втім лікарі кажуть, що можна транспортувати. Днями його мають переправити за кордон. Літак вже чекає», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, О.Пабат досі не опритомнів.

Також джерело спростувало інформацію, поширену раніше у ЗМІ, про можливе видалення другого ока у О.Пабата.

Як повідомлялося, 2 лютого О.Пабат намагався запустити феєрверк на честь дня народження сина, який сім'я святкувала на дачі під Києвом. Піротехніка не спрацювала, О.Пабат нахилився перевірити причину. У цей момент стався вибух.