ЗМІ: Пабат може втратити і друге око

38-річний депутат Київради Олександр Пабат четверту добу перебуває у реанімації. Медикам суворо заборонили коментувати його стан, повідомляє ТСН.

За інформацією телеканалу, О.Пабату, швидше за все, доведеться видалити й друге око. Одне він вже втратив. Багато кісток голови роздроблено. На даний час депутат перебуває у столичній обласній лікарні. Журналістів туди не пускають.

"Не можу нічого сказати. Давайте так, ви сходите до адміністрації, і після того ви приходьте", - запропонували ТСН у приймальні хірургічного відділення. Не на камеру працівники лікарні повідомили, що родичі політика сьогодні зверталися офіційно до керівництва закладу, щоб ті не давали ніяких коментарів щодо стану О.Пабата.

"На даний момент прохання не розголошувати і не турбувати. Вони ходять на консиліуми, постійно консультують, рятують, займаються", - розповіла одна з медсестер.

Як повідомлялося раніше, у суботу О.Пабат намагався запустити феєрверк на честь дня народження сина, який сім'я святкувала на дачі під Києвом. Піротехніка не спрацювала, чоловік нахилився перевірити, чому. Саме у цей момент і стався вибух.